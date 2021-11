Maru campos promete que “prevalecerá la justicia” en caso César Duarte

Luego de que se diera a conocer que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, será extraditado a México, la actual mandataria estatal, Maru Campos, quien es señalada como cercana a él, prometió que se hará justicia y se seguirá el debido proceso.

“Frente al proceso de extradición del ex gobernador Duarte, lo digo hoy como lo he dicho siempre: a los ex gobernadores y a quien haya dañado a Chihuahua, ¡ni perdón ni olvido!”, señaló la gobernadora en su cuenta de Twitter.

Duarte será extraditado de Estados Unidos a México luego de que la justicia estadounidense encontrara indicios de su presunta responsabilidad en el delito de malversación agravada al estado de Chihuahua.

Anteriormente Campos fue señalada de pertenecer a la llamada “nómina secreta” de Duarte, sin embargo los cargos no procedieron.