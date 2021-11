En dos años, la Guardia Nacional ha investigado al 8% de sus elementos

A poco más de dos de su creación, la Guardia Nacional ha abierto carpetas de investigación a 7,740 de sus elementos por haber incurrido en conductas de abuso de autoridad, extorsión, agresiones, violación a derechos humanos, robo, acoso sexual, entre otros delitos.

Constituida en junio de 2019, la Guardia Nacional actualmente tiene una fuerza operativa de 99,946 elementos, de los cuales 92,006 están desplegados en las 32 entidades del país.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Expansión Política, al 8% de los integrantes de la Guardia Nacional se les ha abierto alguna carpeta de investigación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el actuar de la Guardia Nacional y ha asegurado que es una institución creada para proteger al pueblo y que en su actuar, no viola derechos humanos.

Sin embargo, expertos en seguridad han alertado que la Guardia Nacional, al estar compuesta por más de 70% de militares y marinos, no está capacitada para realizar tareas de seguridad sin incurrir en violaciones o malas conductas.

“Los militares no deben hacer actividades de seguridad pública porque no están formados en atención a víctimas, no están formados en investigar delitos, en procesar escenas de delitos, en relaciones comunitarias. Esa formación no la tienen y no es que se les pueda capacitar de un día para otro”, advierte Lilian Chapa Koloffon, especialista en seguridad pública y consejera en el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., (Insyde).

Entre las conductas que han ameritado que la institución abriera alguna carpeta de investigación destacan: extorsión, agresión física y verbal, violación a derechos humanos, acoso sexual, enriquecimiento ilícito, homicidio, tortura, solicitud de dádivas, delitos contra la salud, cohecho y secuestro.

A sus integrantes, incluso, se les han abierto carpetas de investigación por involucrarse en delitos que debían combatir, como el robo a hidrocarburos. Sobre ese particular, la Guardia Nacional tiene abiertas cinco investigaciones contra algunos de sus miembros por su presunta responsabilidad en huachicol.

Junto a las Fuerzas Armadas, los elementos de la Guardia Nacional están desplegados para cumplir con estas tareas:

Operaciones para la construcción de la paz: 77,620

Plan de Migración y Desarrollo en la frontera norte y sur: 28,395

Atención a desastres: 16,099

Seguridad a instalaciones estratégicas: 8,229

Erradicación Intensiva de plantíos ilícitos: 3,887

Operaciones par el combate al mercado ilícito de combustible: 3,369

Entrega de enseres en Tabasco y Chiapas: 1,364

Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional: 1,088

Estrategia de fortalecimiento de aduanas: 942

La Guardia Nacional, que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, informó que desde su creación y hasta el pasado 15 de septiembre ha dado de baja a 186 de sus integrantes:

Remoción del cargo: 76

Cese: 33 elementos.

Destitución: un miembro.

Inhabilitación: dos guardias.

Pérdida de la confianza: tres integrantes.

Separación del servicio: 71 elementos.

A otros 35 se les dio de baja, pero porque concluyeron con su servicio a la Guardia Nacional.

Investigan a 15 más por agresiones contra migrantes

Para contener el flujo migratorio procedente desde Centroamérica con destino hacia Estados Unidos, se han desplegado unos 28,395 elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, quienes en los últimos meses han protagonizado escenas de violencia contra migrantes.

La Guardia informó que por haber violentado presuntamente derechos humanos contra migrantes, existen 15 carpetas de investigación contra sus elementos.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, la Guardia Nacional está en el top ten de las instituciones con más denuncias por presuntas violaciones a las garantías individuales, con 388 denuncias en lo que va de 2021, solo detrás de del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Migración (INM), del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Bienestar, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE).