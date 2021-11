La Cámara de Diputados aplaza la sesión para discutir el Presupuesto 2022

Diputados de Morena en la Comisión de Presupuesto anticiparon su voto a favor del dictamen del Presupuesto 2022 sin cambiar una coma por las “virtudes” que contiene, en tanto que, ante el reclamo opositor por violación al reglamento y atropello a las minorías, se aplazó el debate presupuestal para mañana, ante el pleno.

Este martes la Comisión de Presupuesto retrasó su sesión de dictaminación casi cinco horas, hasta la tarde y noche de hoy pero perfila la aprobación sin problemas pues Morena y sus aliados son mayoría. Así, el pleno de la Cámara de Diputados recibirá y comenzará la discusión del dictamen, en lo general, mañana 10 de noviembre por la mañana.

La nueva ruta de la discusión presupuestal se vio alterada por el reclamo de la oposición ante la intención de la mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) de proceder a una dictaminación exprés y sin realizar ningún cambio al proyecto remitido a los diputados integrantes de la comisión la tarde del lunes.

En ese predictamen se proponen reasignaciones por 8,038 millones de pesos al proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados, para aumentar recursos a pensiones para personas con discapacidad, a Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros cambios, pero menores del 1% a la distribución de gasto propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero a decir de los diputados de oposición no se atendieron las propuestas contenidas en el presupuesto alterno de la Coalición Va por México (que forman PAN, PRI y PRD), mismas que fueron entregadas a la Comisión de Presupuesto el 4 de noviembre, ni a las propuestas planteadas en los foros de parlamento abierto.

Incluso mañana miércoles Va por México invitó a San Lázaro a alcaldes de todo el país para insistir en la necesidad de asignar más recursos a estados y municipios, sobre todo para seguridad pública, infraestructura hidráulica y escolar.

Rubén Moreira, líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, expresó que la alianza opositora «va a trabajar como si hubiera todas las probabilidades de que su proyecto sea considerado. “Vamos a llevar razones”, dijo.

MC, en contra de la propuesta

En tanto, la oposición de Movimiento Ciudadano (MC) también expresó su rechazo al intento de dictaminación y aprobación exprés y además, sin cambios de fondo al proyecto de gasto 2022.

Salomón Chertorivksy recordó que la función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del Presupuesto de Egresos, pero “para poder emitir un voto y dar una discusión parlamentaria se necesita también dar seriedad a los tiempos”.

Pero en violación al reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen se entregó ayer lunes 8 de noviembre a las 17 horas y menos de 24 horas después se pretendió dictaminar (la mañana de este martes).

Por eso, el nuevo citatorio fue para 24 horas después de distribuido el dictamen, para la tarde de este martes, pero se mantuvo la insistencia de Morena de llevarlo al pleno mañana miércoles para su discusión y aprobación en lo general, además de ahora iniciar la discusión en lo particular.

“Parece que aquí hay un legislador que es el Ejecutivo y que la discusión no se quiere dar con la seriedad que amerita el país. Me parece que hay un atropello absoluto, se quiere nuevamente aprobar sin discusión…hay una violación a los derechos de las minorías, vamos a dar la batalla con todo”, remarcó el emecista.

La bancada de MC anticipó su rechazo a la propuesta de gasto para 2022, de manera especial en tres rubros: combate al cambio climático pues se le asigna presupuesto mínimo, recursos para atención a mujeres pues en realidad se reducen programas orientados hacia ese fin, y el aumento del 70% proyectado al gasto de la Guardia Nacional.

Aunque se aumenta en 27.5% el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente solo 0.9% del gasto neto será para mitigación y adaptación del cambio climático, pero además con una reducción de 8.7% con respecto de 2021, alertó MC.

Según la bancada de MC, el gasto a favor de las mujeres se simula “al incluir asignaciones que no tienen relación con el combate a las violencias, por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Mientras que, por el otro, reduce en 100 millones el presupuesto para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños”.

Sobre la Guardia Nacional no hay evidencia de que más gasto permita reducir la inseguridad, pues no ha habido ni se proyecta para 2022 un proceso de fortalecimiento y profesionalización de las policías locales. El gasto se irá solo “a la estrategia de militarización en la seguridad pública y tareas de administración que no les corresponden a las Fuerzas Armadas”.

En contraste, desde 2014 “el gasto en seguridad ha tenido una caída de 0.6 % real cada año, el 2022 no es la excepción”, de acuerdo con MC.

Además, el PAN se sumó a los cuestionamientos al dictamen, sobre todo por el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que “más que un ajuste es una venganza política”.

“Vemos con mucha preocupación que estos recursos que se le están recortando al INE, se estén destinando a programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien son programas sociales, sus reglas de operación no están del todo claras y existen diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al manejo de estos recursos”, advirtió el diputado panista Héctor Saúl Téllez.

El líder de la bancada de diputados del PRI, Rubén Moreira, repudió también ese recorte al gasto del INE, pues “ajustaría totalmente el proceso de revocación” o bien , obligaría al organismo a “cerrar áreas”.

“Desde mi perspectiva se debilita la institución de la revocación. Pero si queda en peligro o no, pues el INE tendría que responderlo ya con puntualidad. Desde mi perspectiva, es de que se debilita la institución de la revocación”, advirtió.

Sin cambiar una coma

En contraste, de acuerdo con Morena, el INE no sufrirá por el ajuste a su gasto de más de 4 mil millones de pesos pues no solo tiene recursos suficientes para el proceso de revocación de mandato, sino que en 2022 habrá menos elecciones que las realizadas en este 2021 y de menor complejidad.

Además, según Morena, el Órgano Interno de Control del INE “encontró diversas anomalías durante el 2020” lo que pondrá en duda la correcta administración de recursos pues según esa bancada habría 370 investigaciones por desvío de recursos, irregularidades en los procesos de licitación pública, robo o pérdida de bienes y conflicto de intereses.

En tanto, los diputados Daniel Gutiérrez, Alberto Villa, Lidia Pérez Bárcena, Rosario Merlín, Pablo Almílcar Sandoval y Evangelina Moreno, todos integrantes de la Comisión de Presupuesto, cerraron filas entorno al dictamen porque con él se cumplirán los ofrecimientos del presidente López Obrador.

Entre ellos el de impulso al desarrollo del sur-sureste del país, pues se proyecta una inversión superior a los 982,000 millones de pesos, que representa 122,000 millones más que en 2021, un incremento del 14.3%.

De este monto para Tren Maya serán más de 62,000 millones de pesos, 67.2% más que en 2021 en términos reales y ese tren “va a conectar 190 sitios turísticos y crear 379 mil empleos directos y 113 mil indirectos”, destacó Gutiérrez.

Ve además: Murayama: recorte presupuestal al INE pone en riesgo la revocación de mandato

El legislador morenista abundó que entre las virtudes del gasto proyectado para 2022 que con ese proyecto, para Veracruz y Oaxaca se dará una inversión de 10,000 millones de pesos, 141.90% de aumento con relación a 2020 y con ese Tren Maya “México va a competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”.

Además se destinarán 45,000 millones de pesos a la refinería de Dos Bocas para que se concluya en 2023 y “esto va a permitir dejar de importar gasolinas para lograr lo más soñado, la soberanía energética en nuestro país”.