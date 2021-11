Reforma energética no se discutirá en cumbre con Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante la cumbre de Líderes de América del Norte en Estados Unidos, que se llevará a cabo el 18 de noviembre, no se discutirá la Reforma Energética que se ha propuesto en meses recientes, pues no se encuentra en la agenda.

Obrador señaló que cree que el presidente estadounidense, Joe Biden, no preguntará al respecto pues se ha mostrado muy respetuoso de la soberanía nacional, esto a pesar de algunas declaraciones del embajador Ken Salazar.

«No me va a costar ningún trabajo si el presidente Biden me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso, es decisión de los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países. Le diría que ‘no quieren dejar de robar, y dígame ¿Qué se hace en estos casos?», indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Igualmente, AMLO declaró que los empresarios que se oponen a la reforma es porque tienen intereses, mismos que se verán afectados con los cambios.