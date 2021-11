Recorte al INE pone en riesgo eventual consulta y revocación de mandato Jaime Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, subrayó que de aprobarse la baja de recursos, no se podrían llevar a cabo los ejercicios de participación ciudadana.

El consejero Jaime Rivera advirtió que, de concretarse el recorte de recursos que la Cámara de Diputados plantea al Instituto Nacional Electoral (INE), se pondría en riesgo no solo el eventual ejercicio de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también una posible consulta ciudadana, por lo que confió en que los legisladores den marcha atrás a la disminución cuando aprueben el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.

“Yo espero que la Cámara de Diputados sea consciente de las necesidades (del INE) para cumplir con las atribuciones constitucionales (…) No es un capricho del INE, es una necesidad por una atribución adicional que la Constitución y la ley le confieren”, destacó Rivera en entrevista.

Rivera se refirió así al recorte planteado en la Cámara, donde el dictamen del PEF para 2022 contempla un recorte por 4,913 millones de pesos a los 18,800 millones que el órgano autónomo solicitó a San Lázaro.

“Si se mantuviera una cifra así de un recorte muy grande, pondría en riesgo la realización de estos ejercicios de participación ciudadana (…) Hay una máxima del derecho: ‘Nadie está obligado a lo imposible’”, dijo el consejero este martes a Expansión Política.

Rivera insistió en que el monto solicitado para el ejercicio de revocación no es “un despilfarro” y confió en que Morena cambie de opinión, dado que es el partido más interesado en promover este instrumento.

“No creo que quiera poner en riesgo este ejercicio de participación ciudadana”, dijo.

Para Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, las obligaciones constitucionales y legales del instituto deben ir acompañadas de los recursos necesarios para llevarse a cabo. Afirmó que, de lo contrario, no habrá un proceso de revocación con garantías de eficiencia, calidad y autenticidad.

“No vamos a hacer una revocación que sea una simulación o que no tenga la seriedad que debe tener un proceso tan importante como poner en juego, según lo dice la Constitución, la permanencia del presidente de la República por pérdida de confianza ciudadana”, argumentó.

Por la mañana de este martes, el también consejero Ciro Murayama expresó un punto de vista similar y defendió la solicitud de recursos del INE.

Para Rivera, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara, el INE solo hará un ejercicio en el que se garantice que todos los ciudadanos interesados puedan votar.

“(Se verificará que) nadie pueda votar más de una vez, que se cuenten bien los votos. Eso cuesta y uno de los gastos principales de un proceso de votación en México es la integración de mesas de casilla”, dijo.

El plan del INE para el eventual ejercicio de revocación es convocar a 11 millones de personas, capacitar a más de 2 millones y designar a 900,000 funcionarios de casilla. La Ley Federal de Revocación de Mandato obliga al INE a llevar a cabo este proceso con las mismas condiciones de una elección federal.

“Yo no creo que alguien quiera que la revocación de mandato se haga integrando mesas directivas con empleados de gobierno o enviados de los partidos o personal sin capacitar. Yo no creo que nadie pretenda eso y el INE no haría una cosa semejante”, insistió el consejero.

El INE debe cumplir, señala Morena

Frente a los reclamos del INE, Mario Delgado, líder nacional de Morena, lamentó que los consejeros argumenten que cualquier recorte “va en contra de la democracia”.

“No, yo creo que debe haber un ejercicio de austeridad y de eficacia, de revisión del gasto del instituto”, dijo este martes también en entrevista.

Cuestionado sobre las declaraciones de consejeros en el sentido de que, de concretarse ese recorte de la Cámara, podría estar en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato, Delgado aseguró que en el INE “deben cumplir de manera puntual y eficiente los compromisos que tienen”.

“Esa consulta (de revocación) va a cambiar para siempre la democracia en México, le va a dar un nuevo derecho al pueblo en donde no solo pueda poner presidentes, sino también pueda sacarlos si estos traicionan, si estos saquean al país, o si simplemente van en contra del interés de las mayorías”, dijo.

“(Los consejeros) están acostumbrados al despilfarro, a los excesos. Son absolutamente inconscientes de que el presupuesto público no es del gobierno, es el esfuerzo de millones de mexicanos y de empresas que pagan sus impuestos”, insistió.

En este contexto, el dirigente cuestionó: “¿Cómo es posible que el gobierno tenga una gran austeridad, que presente de manera permanente ahorros, e instituciones como el INE no pueden, empezando por sus salarios?”.

Para Delgado, quien en octubre cumplió un año de que fue electo como dirigente del partido, hay consejeras y consejeros que defienden más su salario que a la democracia.