Responde Calderón a AMLO por el costo de la luz. "La solución es que la CFE no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo", escribió Felipe Calderón

Luego de que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador declarar que «Los Oxxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume. Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes, los tenderos, el abarrotero tiene que tener su tiendita apagada; tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores para no pagar tanto por la luz», el exmandatario Felipe Calderón le respondió asegurando que el problema no es de los oxxo, es de la CFE.

«Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la @CFEmx no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo», escribió en su cuenta de twitter Felipe Calderón.

Por su parte, López Obrador manteniendo su idea pidió que no se mienta «hablando de energías limpias, cuando en el fondo se trata de negocios sucios», insistiendo que las empresas extranjeras son las que le venden caro la luz a la CFE.