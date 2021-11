Zócalo capitalino se queda sin pista de hielo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que este 2021 tampoco se instalará pista de hielo en el Zócalo Capitalino.

La mandataria capitalina señaló que por segundo año no habrá pista pues se requiere tiempo para la preparación y al no saber cómo evolucionará la pandemia puede resultar un gasto que no se utilizaría.

«La pista tenía que ver con mucho tiempo de anticipación, recursos, y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, entonces de todas maneras va a haber una actividad muy agradable en el Zócalo», indicó Sheinbaum.

En lugar de la pista de hielo se anunció una «verbena navideña» que tendrá sorpresas para los asistentes.