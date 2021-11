Recolectores de basura en Oaxaca, hacen paro por falta de gasolina para camiones.

Las calles de Oaxaca se encuentran inundadas de basura, por los desechos y bolsas que no han sido levantadas por los camiones recolectores. Empleados acusan al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, de no querer pagarles sus prestaciones ni cubrir el gasto de combustibles de sus unidades. Pirámides de bolsas de basura están abandonadas en cada una de las esquinas de la capital. Esto refleja un alto riego sanitario ya que los desechos se encuentran en la zona de mercados turísticos.

Respecto del problema, Pablo Gómez, secretario general del Sindicato Independiente 3 de marzo del ayuntamiento de Oaxaca, acusó al presidente municipal de incumplir con los acuerdos firmados en la última minuta del septiembre pasado.

Denunció que muchos vehículos siguen descompuestos, porque no quiere pagar sus reparaciones en el encierro y los pocos que circulan, no se les quiere pagar ni el combustible, por lo que no saldrán a trabajar hasta que se les cumplan sus exigencias. En tanto el ayuntamiento de Oaxaca reportó que ya hay una comisión de trabajo que atiende las exigencias de los trabajadores de limpia, a fin de que reanuden sus trabajos inmediatamente.