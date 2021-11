Mediante gestiones legislativas, el PVEM busca regresar a las bases consolidando el tejido social

Con el fin de atender las necesidades de los habitantes en los 125 municipios del Estado de México, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la entidad, José Alberto Couttolenc Buentello tomó protesta a Carmen Leticia Ortiz García como Secretaría de Vinculación Ciudadana.

“Me llena de enorme orgullo decir que quien estará a cargo de esta Secretaría es una mujer de mucho trabajo, una mujer incansable, que empezó prácticamente con una jornada médica muy pequeña y que hoy volteamos a ver y ya tiene decenas si no es que centenares de médicos trabajando para ella”, destacó el dirigente estatal del partido desde Zinacantepec.

En el evento donde también se ofrecieron jornadas médicas y se entregaron apoyos a la ciudadanía, el dirigente estatal aclaró que dichas acciones forman parte de las gestiones que realizó la Cámara de Diputados, las distintas asociaciones civiles y los Gobiernos Verdes, las cuales se llevarán a los 125 municipios de la entidad, “Lety junto con el partido son un ejemplo de que cuando se quiere se puede, que sin poner excusas, que si nos echamos para adelante podemos lograr las cosas, que no importando la cantidad de recursos con los que se cuenta, que si se tocan las puertas correctas, que si se gestiona de manera correcta se pueden lograr estos beneficios”, destacó.

A esta convocatoria a la que acudieron Presidentes Municipales electos, diputadas locales del partido e integrantes de la Familia Verde, Pepe Couttolenc detalló que dicha Secretaría se vinculará con los 125 delegados municipales, los 45 delegados locales y los 41 delegados federales, con Presidentes Municipales y demás Secretarías en el Estado de México para atender todas la necesidades básicas y gestionar distintos apoyos para el bien de la ciudadanía.

Reconoció que los retos en la actualidad son complejos a consecuencia de la pandemia por Covid-19, por lo que afirmó que no es momento de excusas para no salir a las calles y esconderse detrás de un escritorio.

“Tenemos muy claro que no somos gobierno del estado o federal, sin embargo, eso no es una excusa para no atender a toda la ciudadanía que quiere y le urge un cambio”, finalizó.

En su intervención, Ortiz García agradeció a Pepe Couttolenc por la oportunidad de asumir este cargo y resaltó que dicha Secretaría tendrá como objetivo desarrollar el tejido social, “como dice su nombre vincularnos, comunicarnos, estrechar la mano de todas y todos aquellos mexiquenses que quieran realizar actividades para el bien de la comunidad, para el bien de las familias, para que llevemos trabajos que permitan desarrollar el tejido social, que permitan rescatar valores y que permitan fortalecer los lazos familiares de los mexiquenses”.

Recordó que gracias a la confianza que le depositó el líder estatal, inició un proyecto pequeño que ofrecía dos servicios de salud a las familias mexiquenses, no obstante, dijo que hoy se tienen más de ocho atenciones médicas, además de ofrecer cursos de autoempleo, ferias infantiles y actividades de convivencia que buscan rescatar el tejido social.

“Que todo el mundo vea que el quehacer político tiene un lado humano, estamos aquí para servirles y servir bien, que vamos a dejarnos de promesas, que llegamos a cada uno de los rincones del Estado de México para hacer bien las cosas, para atender necesidades, con actividades, con hechos, no palabras”.

“A partir de hoy en esta Secretaría tendrán una mano amiga para apoyar todas aquellas acciones, que no tengan fin de lucro y que solo busquen el bien común, por eso hoy puedo decir orgullosamente soy Verde los 365 días del año”, sentenció.