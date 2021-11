Chedraui, la tienda con más ofertas falsas durante el Buen Fin: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la cadena comercial Chedraui ha sido la que mayor número de ofertas falsas ha presentado durante este Buen Fin e incluso ya retiraron una las autoridades al no cumplir con las reglas de la campaña.

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla indicó esta mañana que durante el Buen Fin Walmart ha recibido el 35 por ciento de las reclamaciones, seguido de Soriana, con 8 por ciento; Chedraui, 5 por ciento; y Elektra, 3 por ciento.

Respecto a Chedraui señaló que detectaron incremento de precios para posteriormente rebajarlo a un monte incluso mayor al original.

“Hemos detectado casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. El rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui que, en la semana previa al Buen fin, subió 27 por ciento las croquetas y las bajó 25 por ciento en la campaña. Al final, están 2 por ciento arriba las croquetas que antes de El Buen Fin. Les suspendimos su promoción. Tuvimos también un problema de una charola que daban en 33 pesos y luego no la quisieron vender porque alegaban que eran 33 dólares, no se puede vender de otra manera que no sean pesos mexicanos”, dijo Sheffield.

Así mismo puntualizó que Office Depot no ha querido resolver ninguna de las quejas, mientras que Liverpool y Coppel lo han hecho en el 100 por ciento de las denuncias.