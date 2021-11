“Desafortunado”, así califica la prensa internacional el cuarto lugar de “Checo” Pérez

La prensa internacional calificó como “desafortunado” el cuarto puesto conseguido por Sergio “checo” Pérez luego de que un Virtual Safety Car ayudara al finlandés Valteri Bottas a quedarse con el tercer puesto, sin embargo destacaron la pelea con Lewis Hamilton y que se quedara con la vuelta rápida.

“El mexicano hizo lo que pudo para resistir a Hamilton, volviendo a adelantar al piloto de Mercedes en la Curva 4 antes de perder la posición una vuelta más tarde. Fue desafortunado de perder ante Bottas debido a la fase VSC, pero no pudo llegar a tres segundos del finlandés durante el resto de la carrera”, indicó Crash, medio especializado en automovilismo que le puso un 8 de calificación a Pérez.

Por su parte The Race, que le dio un 7.5 al mexicano, destacó el inicio que tuvo el tapatío en la pista del Autódromo José Carlos Pace, pues de inmediato logró colocarse en la tercera posición, luego de que salió en el cuarto sitio. Sin embargo, señalan que Checo Pérez no logró recuperar el ritmo tras el VSC.

La Gazzetta Dello Sport, medio italiano, lo calificó con 7. El rotativo destacó que el podio se le fue por el VSC, pero destaca que al final logró robarle un punto a Lewis Hamilton.