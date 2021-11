Meta aún vigila menores de edad para dirigir publicidad, afirma investigación El estudio contradice el anuncio que la empresa dio en julio, donde afirmó que no rastreaba la actividad de estos usuarios para enviar anuncios personalizados.

Meta, antes conocida como Facebook, de nuevo se encuentra en el centro de la polémica por rastrear la actividad de niños para enviarles anuncios en sus diversas redes sociales, lo cual contradice las afirmaciones de la empresa respecto a que las cuentas de menores no pueden ser seguidas para orientar publicidad.

De acuerdo con la investigación internacional realizada por Fairplay, Global Action Plan y Reset Australia, los algoritmos de la compañía todavía tiene la capacidad de rastrear a este sector de usuarios para usar los datos de lo que hacen en línea y determinar qué anuncios ven, a fin de aumentar sus ingresos publicitarios.

Si bien Meta respondió que no está usando los datos de seguimiento para “personalizar” los anuncios hacia menores de 18 años, no explicó la razón por la cual continúa recolectando la información de estos usuarios, por lo que en el documento se le acusa de no haber realizado un cambio significativo para proteger a los más vulnerables del marketing.

En el documento también se detalla que Meta está recopilando información de manera oculta, a través de píxeles de seguimiento, sobre el comportamiento en línea de los jóvenes.

La relevancia de esto se halla en las declaraciones públicas por parte de la compañía, las cuales son contradictorias, pues en julio anunció cambios globales para que los anunciantes sólo se dirigieran a los menores de 18 años en Facebook, Instagram y Messenger en función de su edad, sexo y ubicación. Cualquier otro dato basado en intereses o actividad web o en apps quedaría prohibido.

Sin embargo, la investigación menciona que Meta está usando Inteligencia Artificial para apuntar a los usuarios adolescentes. “Reemplazar la ‘orientación seleccionada por los anunciantes’ por la ‘optimización seleccionada por un sistema de aprendizaje automático’ no representa una mejora demostrable para los niños, a pesar de las afirmaciones de Facebook en julio”, se lee en el documento.

Asimismo, se menciona que esta herramienta es preocupante, pues a través de la “optimización de anuncios”, adolescentes con trastornos alimenticios podrían recibir anuncios de pérdida de peso. “La publicidad para niños es, en realidad, aún más personalizada en Facebook, Instagram y Messenger”, se puntualiza.