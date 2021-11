AMLO agradece a Biden trato respetuoso a México

Tras la reunión que sostuvo esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden, el mandatario mexicano agradeció por el trato respetuoso que mostró con México.

Fue durante cerca de 20 minutos que los mandatarios estuvieron frente a la prensa en la oficina oval de la Casa Blanca en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Como lo ha expresado el presidente Biden, él quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales; me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos, me dijo de que no nos iban a ver como el patio trasero, cosa que agradecemos”, dijo AMLO.

Por su parte, Joe Biden señaló que se enfocará en el trato “de iguales” y el respeto mutuo para llegar a acuerdos en diversos ámbitos.

Así mismo, Biden reafirmó que los temas a tocar en la cumbre serán “el control de la pandemia, una recuperación económica inclusiva y también el tema de la migración”.