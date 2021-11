México, EU y Canadá acuerdan una América del Norte segura y próspera

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron fortalecer la relación trilateral y trazar un nuevo camino de colaboración para lo que suscribieron la declaración conjunta “Reconstruyendo Mejor Juntos: Una América del Norte segura y próspera”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como exitosa la jornada de este jueves en el que la comitiva de México se reunió con la de Estados Unidos y Canadá: “Ha sido una larga jornada el día de hoy y diría muy exitosa, una reunión trilateral extraordinaria, mucho muy positiva, pudieron dialogar los tres mandatarios de manera muy precisa, pudimos descubrir la química que hay entre ellos”, dijo.

En el marco de la reanudación de la Cumbre de Líderes de América del Norte, este jueves se reunieron López Obrador, Biden y Trudeau en Washington por más de dos horas en la Casa Blanca, encuentro en el que se alcanzaron estos acuerdos:

– Buscar formas de reforzar las cadenas de suministro médico.

– Reconocimiento de vacunas contra COVID-19 consideradas seguras y eficaces por la OMS.

– Actuar juntos para donar vacunas a América Latina y el Caribe.

– Resolver el problema de que cientos de miles de armas de fuego.

– Unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y competitividad en sectores prioritarios.

– Atender causas de origen de la migración e invertir en la región, priorizando la cooperación para el desarrollo.

-Aumentar protección a víctimas de trata y tráfico de personas.

Sobre Sembrando Vida, el canciller informó que se decidió que se extenderá hacia Centroamérica, lo que para Estados Unidos se llamará Sembrando Oportunidades. También hay un grupo trabajando en las redes de tráfico de personas y otro más en el tráfico de armas.

«Se estima que el impacto en Centroamérica de estas decisiones es de cerca de 540,000 beneficiarios según nos dijeron el día de hoy», precisó.

Con Estados Unidos, se trabajará sobre la crisis de opioides, un tema que ha preocupado a la administración de Joe Biden.

«Tener un enfoque común sobre el aumento que se llama aquí la crisis de los opioides, hay 100,000 muertos en Estados Unidos en un periodo de 12 meses, 100,000 gentes perdieron la vida por sobredosis», agregó.

El canciller explicó que la declaración conjunta “Reconstruyendo Mejor Juntos: Una América del Norte segura y próspera” es una hoja de ruta del trabajo y colaboración entre las tres naciones.

«Se hizo una declaración conjunta que llevó varios días de negociación que no es solo un posicionamiento que por sí solo es valioso, sino que es una hoja de ruta de cuáles son los entregables que va a haber, qué va a pasar después de esta Cumbre, qué es lo que tenemos que organizar», puntualizó.

Ebrard comentó que para el próximo año, México será la sede de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte.

Sobre la reforma eléctrica, el canciller explicó que durante el encuentro no hubo una mesa para hablar de energía, pero aclaró que el presidente López Obrador sí tocó el por qué su administración está impulsando esta iniciativa de reforma que prevé fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las empresas privadas.

«El argumento del presidente es que el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios cada vez más crecientes, pero no es un tema central porque no era el objetivo discutir una reforma de México, fue eso simple y llanamente», sostuvo.