General Motors amaga con dejar de invertir en México

México debe establecer un marco estructural para las energías renovables, pues de lo contrario el país dejará de ser un destino para la inversión, dijo este viernes Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México.

“Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono), y desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión», advirtió el directivo durante la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

«Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazos», aseguró.

«Como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa y México deja de ser un destino importante», agregó.

Apenas en abril pasado, el gigante automotriz estadounidense General Motors anunció una inversión de más de 1,000 millones de dólares en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, para empezar a producir vehículos eléctricos a partir de 2023.

La planta mexicana se convertiría en el quinto sitio de manufactura de General Motors, en Norteamérica, en producir vehículos eléctricos, uniéndose a Spring Hill, Tennessee; Factory Zero y Orion, en Michigan, y CAMI en Ontario, Canadá.

General Motors prevé arrancar la producción de baterías y componentes eléctricos a partir del segundo semestre de 2021. Dos años antes de iniciar la producción de los primeros vehículos eléctricos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aprobar una reforma al sector eléctrico en el cual la CFE tendría una mayor participación del mercado.

Recientemente anunció que su gobierno implementará una campaña para informar a los mexicanos los objetivos y alcances de la iniciativa de reforma eléctrica, para que no haya “manipulación” de los opositores.

“Ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar”, dijo el pasado 16 de noviembre.