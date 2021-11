Por ilegalidad y corrupción, cárceles mexicanas están llenas de inocentes: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, quien funge como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que las cárceles mexicanas se encuentran llenas de inocentes, debido a policías y Ministerios Públicos corruptos que fabrican delitos, ante la falta de defensoría de calidad.

Ante los presentes en la entrega de las medallas Ponciano Arriaga y Jacinto Pallares, al personal destacado del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Zaldívar aseguró que el compromiso del nuevo Poder Judicial Federal es consolidar un sistema de defensa que ponga a disposición de todos, abogados de calidad.

“Un país donde a una madre se le pueden arrebatar impunemente sus hijos si no tiene recursos para un abogado de calidad; donde se puede despojar a la gente de su vivienda si no tienen dinero para un abogado o una abogada medianamente competente”, expresó. En el mismo sentido, el ministro presidente destacó que no se puede hablar de justicia, si los más pobres no tienen acceso a ella.

Acerca de los servidores de la IFDP, Esmeralda Saavedra Déciga y José Arturo Trejo Álvarez, quienes recibieron las medallas por defensora pública federal del año y asesor jurídico federal del 2020, respectivamente; dijo: “como Esmeralda y como Arturo, que defiendan a los más pobres, a los marginados y olvidados, a los que nadie había volteado a ver nunca”.