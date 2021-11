Robles inicia jornada de resistencia pacífica

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, emprendió una jornada para demandar su liberación.

La ex titular envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que pidió a la población a que se sume para alzar la voz en contra del uso de la justicia como venganza política.

“México no necesita polarización, México no necesita odio, México necesita reconciliación, nuestro país está ensangrentado, nuestro país está de luto y somos las mujeres las que lo podemos cuidar, las que lo podemos levantar, así que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia”, escribió en su Twitter

Agregó que usar las instituciones públicas para ejercer venganza política propicia un retroceso grave en el país. “México tiene una deuda con la justicia, México tiene una deuda con sus mujeres, vayamos todos juntos unidos de la mano a la jornada por la reconciliación, la paz, a la jornada por la resistencia civil pacífica a favor de la justicia”, convocó.

La ex funcionaria federal expresó que se encuentra injustamente privada de su libertad en Santa Martha, al igual que otras mujeres, “condenadas a morir lentamente, a perderse sin oportunidad de salir adelante”.

Debido a esto, insistió en que todos los que vean su convocatoria se sumen a “las acciones de la resistencia civil pacífica que inician el día de hoy mi familia, mi hija Mariana, mis amigos, mis amigas, para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas otras, muchos otros que están recluidos de manera injusta”.

Rosario Robles destacó la postura del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que en México se abusa de la prisión preventiva.

“Las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos, que no tiene posibilidades de defenderse y hoy, desde esta trinchera, también hablo por todas ellas, muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos, para mí es muy importante el que ustedes se sumen a estas actividades que inician con una jornada de oración, de reconciliación, de paz, porque eso es lo que hoy necesita México”

Este domingo se realizó la jornada de oración durante todo el día y para este lunes 22 las acciones contemplan entregar una denuncia en las oficinas de las Naciones Unidas; mientras que el miércoles 24 se realizará una concentración en la Glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma, y el viernes 26 acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.