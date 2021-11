Morena carga al INE un gasto de 24.3 mdp en asesores, secretarias, viáticos Morena y el Partido del Trabajo demandan rebajar salarios al INE, no obstante, cargan al Instituto Nacional Electoral parte de su nómina.

Con cargo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), los siete partidos políticos con registro cuentan con asesores, secretarias, viáticos y alimentación que representan un monto total de 170 millones 643,962 pesos.

Para los gastos de operación de las oficinas que cada uno que los siete partidos tiene dentro de la sede del INE, más los servicios personales, el INE destina 24 millones 377,000 pesos.

Estos recursos son independientes de lo que recibe cada partido por concepto de financiamiento público; entre los siete suman 5,821 millones de pesos.

Y aunque Morena y el Partido del Trabajo (PT) de forma particular han cuestionado el alto costo de la burocracia del INE también cargan a este el costo de sus oficinas y personal.

Las percepciones de los asesores de los partidos en el INE tienen montos variables, pero siete de los de Morena y cinco del PT superan los 100,000 pesos brutos al mes, cada uno. Su aliado, el PVEM, cuenta con 10 asesores y personal en la nómina del INE y seis con igual salario de 104,003 pesos brutos.

Cuando menos los dos primeros han advertido que el INE debe someterse a la austeridad y plantean que los consejeros se reduzcan el sueldo, lo que si bien implicaría ahorros, no llega a lo que representan los salarios del personal de ambos partidos pagados por el Instituto.

La polémica

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el organismo, tuvieron un diferendo el 19 de noviembre en plena sesión, luego de que Córdova interrumpió al morenista, pues, fuera del orden del día, intentó hablar de la nómina del organismo.

El audio de Flores se silenció cuando Córdova explicó que el Reglamento de Sesiones impide debatir sobre un tema ajeno y, tras un breve receso y nueva discusión, el consejero presidente cuestionó: “¿Cuánto cobran los asesores de la representación de Morena, a los que el INE les paga?”.

El representante de Morena dijo desconocer el dato, no obstante señaló que “es menos de 2 millones 169,000 pesos que está planteando para los asesores del consejo general”, dijo al citar también percepciones brutas.

Morena ha advertido que el INE debe someterse a la austeridad y plantea que los consejeros se reduzcan el sueldo, lo que sí implicaría ahorros, pero no llega a lo que representan los salarios del personal de Morena pagado por el Instituto: 22 millones 614 mil pesos.

El INE absorbe esos gastos, aunque Morena recibirá este año 1,636 millones de pesos por financiamiento público, una parte de los cuales ha regresado a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Los asesores de la Cuarta Transformación

El Consejo lo integran 11 consejeros, los representantes de cada partido con registro (7), y un consejero del Poder Legislativo por cada fracción parlamentaria (7) representada en el Congreso de la Unión.

Dado que todos son parte del Consejo General, de manera adicional al financiamiento que reciben todos los partidos el INE sufraga gastos de las representaciones partidistas ante el Consejo y también de las consejerías del Poder Legislativo.

Además, bajo la modalidad de “dieta” o gastos “administrativos subsidiados” paga al personal de los partidos en las Comisiones Nacional (CNV) del Registro Federal de Electores para que puedan desempeñar sus tareas de revisión del listado electoral.

En esas tres áreas del Instituto el INE paga el personal de los 7 partidos, y la nómina de cada uno implica 22 millones 614 mil pesos.

En materia de sueldos del personal de los partidos, éstos fijan los montos, y el INE sólo estableció como única limitante “el monto mensual máximo a otorgar a las personas bajo el rubro de dieta será de 126 mil 445.24 pesos brutos”.

Por eso los altos sueldos en el Instituto son responsabilidad del INE y también de los partidos, pues cuentan con personal que gana más de 100,000 mensuales brutos.

Morena cuenta con 18 personas, cuya nómina depende directamente del INE, entre ellos tres asesores adscritos a la representación del partido ante el Instituto y tres que trabajan para el consejero del Poder Legislativo que pertenece a esa misma fuerza política, mismos que perciben al mes 104,003 pesos brutos.

Una vez descontados los impuestos la percepción que devengan es de entre 75,012 y 77,122 pesos al mes.

Entre ellos están Gema del Carmen Cortés, Fernando Reséndiz y Alberto Díaz. El que tiene la percepción mayor está adscrito a la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del RFE, con 108,109 pesos y cobra netos poco más de 77,000 pesos.

Fuera de eso, hay asesores de 91,130 pesos brutos al mes, que ya sin impuestos quedan en 66,747 pesos; o bien el personal que menos gana, auxiliares o técnicos de 46,153 pesos, las secretarias 25,735 pesos brutos, que ya descontados gravámenes quedan en 20,535 pesos.

Sin embargo, el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores no percibe recursos del INE y en la página oficial de Morena registrada ante el organismo electoral tampoco figura, pues desde hace cuatro años ese partido no actualiza información sobre sus representantes ante órganos electorales ni dirigentes, e incluso aún aparece López Obrador como el presidente del partido.

La dirigencia de Morena no da a conocer un solo peso en remuneraciones para dirigentes o trabajadores, reporta no tener trabajadores de base o de confianza y desde hace un año no tiene actualizados datos sobre honorarios por servicios profesionales y en los de 2020 tampoco aparece Flores.