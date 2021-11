A dos años del asesinato de Abril Pérez, familiares claman justicia

Han pasado dos años desde que Abril Pérez fue asesinada a balazos en la alcaldía Coyoacán y sus familiares claman justicia pues del presunto autor intelectual, su exesposo, no se sabe nada desde que se dio a la fuga.

Abril denunció en dos ocasiones a Juan Carlos “N” por golpearla y “casi matarla”, sin embargo dos jueces lo dejaron en libertad, hasta que el 25 de noviembre de 2019 hombres armados la asesinaron presuntamente por órdenes del exesposo.

“En los últimos seis meses no se han movido en nada las autoridades […] Le he mandado mensajes a Omar García Harfuch, a Ernestina Godoy y a Claudia Sheinbaum y no he tenido respuesta, como que ya se enfrió el caso#, señaló Javier, hermano de la víctima.

En marzo de 2020, la policía detuvo en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, a dos hombres señalados como presuntos autores materiales del homicidio.

Juan Carlos “N”, su exesposo quien era ex director de Global eCommerce&Omnicanal de Tiendas Elektra, se dio a la fuga tras el asesinato y no se ha vuelto a saber de él hasta el momento, siendo un caso más de impunidad en México.