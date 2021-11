AMLO pide a aspirantes de Morena a la presidencia respetar estatutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de Morena que vayan a buscar la Presidencia de la República en 2024 respetar los estatutos del partido y la manera en que se elegirá al candidato.

Fue durante la conferencia de prensa matutina que el mandatario pidió a los aspirantes respetar los mecanismos usados para elegir al representante del partido en las elecciones presidenciales.

«No es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla que se puede utilizar como un procedimiento para elegir candidatos las encuestas, hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado. Entonces, ‘si no modifican el estatuto me voy’, pues no creo yo, bueno, no creo que lo haya dicho o si lo dijo no lo doy por bueno», dijo Obrador.

Pese a no mencionar ningún nombre, se entiende que el comentario va dirigido para Ricardo Monreal quien ha mostrado su descontento al saberse aventajado por otros contendientes.