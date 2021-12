México está en guardia ante Ómicron: pide no preocuparse pero se mantiene alerta El gobierno ha optado por una postura cautelosa ante la variante Ómicron. Pide que no exista preocupación hasta que no haya evidencia sobre su transmisibilidad, efectos y resistencia a las vacunas.

La identificación de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2, catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «de preocupación», puso en alerta a autoridades de todo el mundo ante la expectativa de cuáles son sus características y cuál será su impacto en las infecciones y en la vacunación.

La OMS consideró el riesgo global asociado a esta variante como «muy alto», dado que su alto número de mutaciones puede asociarse a «una potencial fuga inmunológica» y a «una mayor transmisibilidad», aunque esto no ha sido completamente analizado.

México ha mantenido cautela al respecto. Funcionarios federales han pedido no preocuparse hasta tener evidencia científica sustentada sobre sus efectos y evitar especulación y desinformación.

«Estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso», dijo recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la OMS, todavía no está claro si, con relación a otras variantes, como la Delta, la variante Ómicron es más transmisible, es decir, si se propaga con mayor facilidad de una persona a otra, ni tampoco se conoce si el cuadro clínico de la infección por esta variante es más grave.

Según los datos preliminares, las tasas de hospitalización en Sudáfrica van en aumento, pero esto podría deberse —indicó la organización— a que hay más personas que han contraído la infección y no necesariamente a que se hayan infectado por Ómicron.

«Por el momento, no hay datos que indiquen que los síntomas asociados con esta variante sean distintos a los ocasionados por otras variantes», aclaró la OMS.

Ómicron llegará a México, dice López-Gatell

En conferencia de prensa del gobierno federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que es inevitable que esta variante, como todas las demás, llegue al país y que incluso se convierta en predominante en el mundo, como sucedió con la Delta.

«Podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variables, de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo; desde luego, puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe», dijo este martes.

No se cerrarán fronteras

Durante toda la pandemia en México, el gobierno federal ha insistido en que la medida de cerrar fronteras o cancelar viajes no es efectiva, pues no evita que el virus ingrese a los países.

«Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico, son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran en algunos casos a algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante», afirmó López-Gatell.

Actualmente, Ómicron está ya en más de 17 países en los cinco continentes.