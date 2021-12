AMLO descarta presunta renuncia de Gertz Manero

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó la presunta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero por motivos de salud, argumentando que se encuentra en buen estado.

«Nos reunimos a desayunar y siempre que lo veo, bueno, hasta me llama la atención de que está muy bien, muy bien de salud, muy bien físicamente y también lúcido, es un hombre inteligente. Pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie», indicó Obrador.

La aclaración se da luego de que la tarde del miércoles se rumoró que el fiscal general había presentado su renuncia por motivos de salud, algo por lo que Gertz Manero no se ha pronunciado al respecto.