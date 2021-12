Joan Manuel Serrat anuncia su gira del adiós

El cantautor catalán, Joan Manuel Serrat anunció lo que será su gira de despedida que iniciará el próximo mes de abril y culminará en diciembre de 2022 en su natal Barcelona.

Según ha informado en un comunicado, tras la pandemia y después de una «inactividad forzosa», el catalán regresará a la música en directo con una última gira que se llamará ‘El vicio de cantar 1965-2022″, con la que Serrat se quiere despedir «personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo».

Serrat argumenta así su decisión: “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

Cantautor y compositor con una carrera musical de más de cincuenta años, Serrat (Barcelona, 1943) es autor de la canción insignia Mediterráneo, considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.