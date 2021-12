Ricardo Monreal sostiene que estará en la boleta presidencial del 2024

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, confirmó que sí estará presente en la boleta presidencial en las próximas elecciones de 2024.

En entrevista radiofónica, Monreal Ávila dejó en claro que tiene la visión de los desafíos que enfrenta México y continuar con el proyecto de transformación que vive el país.

“Estoy preparado, con la mente, muy lúcida, te puedo decir que a esta etapa de mi vida, de la experiencia acumulada tengo mucha claridad en la visión de futuro del país. Veo cómo está el país, veo la posibilidad de profundizar lo que estamos viviendo desde hace tres años y de cómo continuar con las características propias que el país exige”, dijo.

“Estoy muy tranquilo, y sí voy a estar en las boletas esa es la idea, lo he dicho que una vez que surja la convocatoria, pro estoy claro de lo que el país necesita, sin arrogancia y sin falsa modestia te puedo decir que estoy preparado para enfrentar los desafíos del México moderno”, refirió.

El coordinador de los senadores morenista dejó en claro que se inscribirá en su momento a la candidatura por la Presidencia, de la cual previó que está muy anticipada y que pueden existir “problemas en el camino”.

El también coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado afirmó que no pudo asistir al informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que debía atender la comparecencia de Victoria Rodríguez, nominada a ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), en Comisiones de la Cámara Alta.

“Lamentablemente no pude asistir a la celebración porque estaba en la Comisión de Hacienda, yo estoy preocupado por la estabilidad económica y financiera y hago lo posible porque no se altera este proceso de estabilidad. Terminamos la comparecencia a las 16:30 y ya era imposible llegar”, explicó.

Ricardo Monreal aseguró que hubiera tardado más de 50 minutos en llegar a la celebración del informe presidencial, del cual refirió que fue una gran celebración.

“Ayer me di cuenta que soy hombre del deber y no del placer de la fiesta, que me hubiera encantado ir. Vi la celebración por televisión y las redes, y me encantó”, refirió.

“Aunque haya lecturas distintas de que no quise ir que porque no iba a estar arriba con los otros aspirantes, no, no estoy preocupado por eso, la verdad es que sí me ganó el sentido del deber, de cumplir como ahora lo estoy haciendo y como lo hago todos los días en el Senado”, adujo.

“Nunca he faltado a mis sesiones, nunca he tenido una sola falta en toda mi vida de legislador, por esa razón quise ser responsable y estar aquí hasta concluir la comparecencia de Victoria Rodríguez que es la propuesta del presidente para Banxico”, señaló.