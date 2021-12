¡Ni las broncas los alejan de las taquillas! Aficionados del atlas duermen fuera del estadio por un boleto

Ni la pelea desatada la tarde del lunes alejó a los aficionados del Atlas de las taquillas del Estadio Jalisco, donde cientos de personas pasaron la noche para conseguir un boleto para la Gran Final del Futbol Mexicano donde los rojinegros enfrentarán a León.

Aficionados que amanecieron a las afueras del Estadio Jalisco señalaron que ayer pasaron más de 12 horas formados y no alcanzaron un boleto, sin embargo a algunos se les dio un turno para que hoy pasaran directamente a la taquilla sin tener que formarse.

En entrevista, algunos señalaron que no temen que se vuelva a dar una pelea como la de ayer en la que se registró un disparo, aunque señalaron que sí se pueden dar enfrentamientos antes del encuentro.

“Pues espero y no se vuelva a repetir espero y se comporten los aficionados del Atlas y pues que demostremos un poquito de cultura, de respeto hacia los demás, porque ahí van a venir familias niños, mujeres; pues procurarnos no entrar en trifulcas no y menos con el rival”, señaló una persona que se formó desde las primeras horas del día.

Esta es la primera final para Atlas en 22 años, la primera final de vuelta que recibe como local y la oportunidad de ser campeón tras casi 70 años de no serlo.