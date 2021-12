Por «boicot diplomático» Reino Unido no enviara representantes a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Este boicot fue promulgado por EU al asegurar que China viola los derechos humanos.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, se unió a Estados Unidos e informó que su nación no enviará a representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Baeijing, luego de que EU llamara a un «boicot diplomático» al asegurar que China cometió violaciones a los derechos humanos.

«Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (…) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno», afirmó en el Parlamento, subrayando que «habrá un boicot diplomático» al que también se sumó Australia el miércoles.

Esto no debería de representar una gran preocupación para China, ya que este «boicot» no afectará de ninguna manera las competencias realizadas durante los juegos, además de que esto no impedirá la participación de atletas estadounidenses, británicos, ni australianos.

Como respuesta, este miércoles un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin declaró, «a nadie le importa saber si vienen o no» los representantes políticos, «Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos», añadió.