Monreal agradece reconocimiento en CDMX pero insiste en candidatura presidencial

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, agradeció que haya ciudadanos que lo vean como eventual jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero “no voy a cambiar estoy decidido a participar en el proceso de Morena para definir candidatura a la presidencia”.

Hoy el periódico Reforma publicó su encuesta de preferencias rumbo al relevo de gobierno de la ciudad en 2024, en la que aparecieron como punteros la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y Monreal Ávila, aunque fueron los mejor posicionados de Morena ambos cuentan con más negativos que opiniones positivas.

El 19% de los encuestados manifestó que podría votar por Brugada pero 53% que dijo no. Por Monreal se manifestaron 17% a favor pero 57% no votaría por él.

Este miércoles en entrevista en el Senado Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado expresó “gracias a los ciudadanos que opinaron por mí para la ciudad de México, pero he decidido buscar la candidatura presidencial. No voy a cambiar estoy decidido a participar en el proceso de Morena para definir candidatura, no me aparto de ese ideal, de ese propósito”.

Respecto a si tiene un Plan B para contender por otro cargo en caso de no ser el candidato, sostuvo “no, soy un hombre que no está a la búsqueda de compensaciones. Quiero ganar a la buena”.

Monreal también retomó sus críticas al método de las encuestas para definir abanderados a Morena, partido que ayer difundió la lista de los 37 aspirantes que serán medidos en ejercicios demoscópicos para definir las candidaturas morenistas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que tendrán elección de gobernador en 2022.

Cuestionado sobre el ofrecimiento del dirigente nacional Mario Delgado de que las encuestas van a ser transparentes y no se van a dejar llevar por amiguismos, Monreal sostuvo que no es un buen mecanismo.

“Me alegra, aunque yo ya he expresado que no confío en las encuestas. No quiero aguadarle la fiesta a al partido, es una expresión mía, ojalá salga bien”, valoró.

Solicitó innovar en los métodos de selección de candidatos a puestos de elección popular.