AMLO no descarta incluir a Javier Corral en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró esta mañana que no descarta que Javier Corral se pueda incluir en su gobierno una vez que termine su cargo como gobernador de Chihuahua, señalándole como una persona recta y de criterio propio.

Fue en su conferencia de prensa esta mañana, llevada a cabo en Chihuahua, donde AMLO indicó que en poco tiempo dará a conocer la incorporación de exgobernadores a su administración.

“Acerca de Javier Corral no tenemos comunicación reciente con él, no descartamos el que pueda aceptar trabajar con el gobierno federal. Pero no hemos establecido comunicación con él, es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente con rectitud, una persona inteligente, con criterio propio y rebelde, y eso a mí me simpatiza bastante”, señaló Obrador.