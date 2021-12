Israel ayudará con la extradición de Tomás Zerón

El gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Naftali Bennett, cooperará para que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sea extraditado ante la petición de la FGR.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el encargado de dar a conocer la noticia, señalando al primer ministro como parte de la cooperación que hará posible la extradición.

«Quiero también aprovechar, que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad», indicó López Obrador.