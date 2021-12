Israel ayudará a extraditar a Zerón, dice AMLO al instalar Comisión de la Verdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que el gobierno de Israel aceptó ayudar a extraditar a Tomás Zeron, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y de manipulación de datos en el caso Ayotzinapa.

«Ya me contestó, en positivo, me va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad y decirles que estamos muy contentos», dijo el mandatario federal durante la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

En octubre, el presidente reveló que envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, para pedir su ayuda con la extradición de Zerón.

«Nuestro país sufrió las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos cuando en 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del crimen organizado y autoridades que ha dejado huella de dolor e impunidad», dice la misiva.

El gobierno de López Obrador instaló este viernes una nueva Comisión de la Verdad, la cual busca el esclarecimiento, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria de víctimas y familiares de la llamada «guerra sucia».

Pocas semanas después de iniciado el sexenio, instaló una Comisión de la Verdad específicamente dedicada al esclarecimiento del caso Ayotzinapa .

Este viernes, desde Chihuahua, se nombró a cinco personas que formarán parte de la comisión:

Eugenia Arias Montaño.

Abel Barrera.

Aleida García Aguirre.

David Fernández Dávalos.

Carlos Pérez Ricard.

«Serán los responsables y encabezarán todos los trabajos que permitan el esclarecimiento histórico de estos hechos», informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Al tomar la palabra, Abel Barrera afirmó que esa comisión tiene como responsabilidad investigar con independencia, imparcialidad y competencia las violaciones graves a derechos humanos cometidas en la segunda mitad del siglo XX en México.

«Sabemos el enorme reto que tenemos: ser un instrumento eficaz para el esclarecimiento histórico de las décadas sombrías del México adolorido», afirmó.

La activista Tita Radilla Pacheco, como representante de las víctimas, señaló que esta es una deuda del Estado mexicano con miles de familias.

«No es un favor ni una concesión para las familias y los colectivos reunidos en esta ocasión. Es una obligación no cumplida por más de 50 años, es una deuda con 95,000 hogares que sufren ausencia de manera forzada debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país», dijo Radilla Pacheco.