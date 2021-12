Aficionado del Atlas cumple y regalará 300 tortas tras el campeonato

Salvador Sáenz, mejor conocido como “don chava” es un aficionado de cepa del Atlas, y tras el campeonato de los rojinegros anunció que su tortería regalará 300 “tortas lokas”, tras realizar la promesa en días pasados.

Tras 70 años de que el Atlas no fuera campeón, “don chava” mantenía la esperanza de un día verlos levantar la copa y prometió que si esto sucedía, regalaría 300 tortas, algo que cumplió tras ver a su equipo consagrarse este domingo frente a León.

“No cabemos de gusto, de la emoción y la verdad estamos muy contentos, nos la amanecimos, prácticamente no hemos dormido celebrando nuestro triunfo, hoy que somos campeones, a veces no me lo puedo creer”, dijo el aficionado atlista quien desde hace años ofrece tortas en el Mercado de San Juan de Dios en Guadalajara.

Desde temprano decenas de aficionados se dieron cita en el local para obtener su torta y seguir festejando el campeonato de “La Academia”.