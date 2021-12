MARCELO EBRARD ASEGURA QUE ESTARÁ EN LA ENCUESTA DE MORENA Y GANARÁ El canciller señaló que aún falta tiempo, por lo que no se distraerá de sus principales encomiendas.

El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que participará en el método de Morena para elegir al candidato para las elecciones presidenciales de 2024; además, confió en que ganará en la definición.

“Yo les dije a mis colegas: No tengan duda de que yo estaré ahí, voy a participar”, dijo en entrevista. No obstante, señaló que aún falta tiempo, por lo que no se distraerá de sus principales encomiendas.

“Vamos respetando los tiempos. No nos distraigamos ahorita porque falta muchísimo tiempo. Por un lado, tenemos encomiendas muy relevantes, y tres, pues ya vendrán las reglas. Morena dirá cómo será el procedimiento en tiempo y forma, y ahí sí ya nos dedicamos a eso, de que vamos a estar, vamos a estar”, afirmó.

Marcelo Ebrard declaró que sea cual sea el procedimiento que utilice Morena para definir al candidato presidencial, él estará ahí y ganará.

“Voy a estar en la competencia, en el proceso conforme se vaya convocando. No haré otra cosa más que participar como siempre lo he hecho, abiertamente con toda transparencia y planteando lo que yo creo que debe ser el futuro del país (…) Ganamos en cualquiera. No tenemos esa preocupación”, añadió.

Al ser cuestionado si estaría en la boleta por otro partido u otra alianza, el Secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se ve en la causa “y en la congruencia con lo que estoy haciendo. No es defender cualquier cosa, estamos comprometidos en un proyecto, si no yo no estaría hoy en este Gobierno. Yo creo en lo que estamos haciendo”.

El pasado mes de octubre, el Canciller confirmó que buscará ser titular del Ejecutivo federal en 2024 y que su único escenario es participar en las elecciones con Morena.

Desde entonces, ha sido colocado en las encuestas junto a la Jefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, vista como la principal aspirante del partido, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien ha expresado “no confiar en las encuestas” y en cambio propuso a su partido convocar a elecciones primarias para definir al candidato.

Sin embargo, el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido utilizar las encuestas como procedimiento para elegir al candidato e incluso ha expresado que dicho método evitará problemas internos a Morena y a todos los partidos políticos.