«Soy tu compañere»: Maestra se enoja porque le dicen Miss y no doctora. Aunque armó su berrinche y exigió respeto, eso no la detuvo para denigrar a las trabajadoras del Vips.

En redes sociales se hizo viral el video en el que es posible ver a una auténtica «Maestra Doctora» (Para que no se enoje), haciendo berrinche solo porque un alumno le llamó miss durante una clase en línea, por lo que ella reaccionó exigiendo de manera agresiva que se respete a las mujeres, pero al mismo tiempo denigrando a las trabajadoras del Vips.

En este vídeo es posible escuchar como el alumno dice «Presente Miss, perdone, perdone, perdone… Es maestra, es que me acostumbré a llamarle así a la profesora de inglés. Perdón» , pero a pesar de las disculpas, la maestra reclamó, y exigió respeto señalando al alumno y sentenciándolo con la frase «Para ti soy Doctora».

Me parece una falta de respeto y se los he dicho, ¿a sus profesores les dicen mister? Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados y somos minimizadas a ser señoritas.

Cuando la Doctora escucha mis reacciona diciéndole al alumno «Yo no soy la señorita del vips y no soy la señorita que está a cargo de nada…me parece una falta de respeto», como quien dice, se aplicó el harakiri, pues exigió el respeto a las mujeres, pero al mismo tiempo le faltó el respeto a las mujeres.

Por último, el alumno intenta seguir disculpándose, pero ella lo ignora y continúa con su clase, toda enojada con doctorado.