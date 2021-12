Selección Mexicana no saldrá del Estadio Azteca para eliminatorias

Selección Mexicana no saldrá del Estadio Azteca para eliminatorias

La Selección Mexicana ha dado a conocer su calendario para 2022 y con esto se despejó una duda, el representativo mexicano no saldrá del Estadio Azteca para partidos de la eliminatoria, pese al comportamiento de algunos aficionados que insisten en lanzar gritos discriminatorios, lo que ya ha costado sanciones a la federación.

Tras ocho fechas disputadas, el Tri marcha en la tercera posición del Octagonal de la CONCACAF con 14 puntos, misma cantidad de unidades que tiene Panamá en la cuarta plaza. Si México logra ganar sus próximos tres partidos podría volver a la cima de la claudicación aunque depende de que Estados Unidos y Canadá no consigan buenos resultados

Entre el 27 de enero y 2 de febrero, se disputarán un total de 12 partidos en la CONCACAF y algunos de los enfrentamientos más atractivos son Canadá vs. Estados Unidos, siendo el empate el mejor resultado para las aspiraciones de México de recuperar la cima de la clasificación. Otros encuentros destacados son el Honduras vs. El Salvador y Costa Rica vs. Panamá.

En ninguno de los encuentros como local saldrá del Coloso de Santa Úrsula como se rumoraba y los directivos apuestan a mantener el estadio como fortaleza.