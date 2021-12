Profeco inicia ‘Operativo Vacaciones Decembrinas’, contra abusos a consumidores

El operativo se extenderá hasta el 7 de enero de 2022 y tiene como propósito evitar abusos de los proveedores de bienes y servicios en estas vacaciones.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio el banderazo de inicio del Operativo Temporada Decembrina 2021, el cual estrá activo del 16 de diciembre al 7 de enero y tiene como objetivo evitar abusos por parte de proveedores de bienes y servicios en esta temporada vacacional.

Para ello se instalará módulos de atención en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Mérida, Querétaro, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos.

El evento de arranque se llevó a cabo en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) de la Ciudad de México, donde Sheffield expuso que este operativo sirvirá para conciliar cualquier problema que se pueda presentar en la temporada de fin de año.

“En Profeco, redoblaremos esfuerzos para conciliar cualquier problema en esta temporada de fin de año; que regresemos a casa sanos, seguros, y que regresemos también contentos porque no tuvimos ningún tipo de mal entendidos a lo largo de nuestras vacaciones”, dijo.

Sheffield Padilla indicó que unos 500 funcionarios estarán vigilando en todo el país para asegurar que los proveedores respeten los derechos de los consumidores y que no haya prácticas abusivas que lesionen su economía familiar.

¿En qué horario atenderán los módulos?

Entre otras acciones, se instalarán módulos de atención en las principales centrales de autobuses y en los aeropuertos de mayor flujo turístico.

Las terminales aéreas de Cancún, Mérida, Querétaro, Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey, Tijuana y Los Cabos, en horario de atención de 07:30 a 20:30 horas, de lunes a sábado, y de 08:00 a 20:00 horas los domingos y días festivos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se contará con dos módulos.

En el resto de las ciudades habrá módulos itinerantes y se colocarán banners informativos, así como en las cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México y en las centrales de Cancún, Mérida, Puebla, Querétaro, Bajío, Guanajuato, Guadalajara, Tlaquepaque, Tepic, Monterrey y Tijuana.

Durante todos los días del periodo decembrino se brindará información, asesoría y orientación a los consumidores respecto de sus transacciones comerciales. También se podrán captar quejas y denuncias ante incumplimientos o prácticas abusivas por parte de los proveedores.

En este operativo participan, además de las principales líneas aéreas y de autobuses que operan en nuestro país, proveedores de servicios turísticos, como hoteles.

¿Qué otras acciones contempla el Operativo Vacaciones Decembrinas?

Se pone a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, además de personal de guardia en las Oficinas de Defensa del Consumidor.

De la misma forma, se llevarán a cabo acciones de verificación y vigilancia para asegurar que los proveedores exhiban los precios y condiciones de venta de sus productos y servicios, que los mismos sean respetados y que no se condicione o discrimine a ninguna persona cuando pretenda adquirirlos o disfrutar de ellos.