Ya suman 23 los casos de la variante Ómicron en México

Hasta este lunes suman al menos 23 los contagios de Coronavirus con la variante Ómicron que pareciera ser más contagiosa, según los primeros estudios alrededor del mundo.

De acuerdo con la base de datos a base de datos de GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) el país ya tiene confirmados 23 contagios de esta variante, aunque las autoridades federales no han dado una cifra hasta el momento.

De acuerdo con el mapa, los casos se encuentran en Ciudad de México con 16 casos, Estado de México con seis, y Tamaulipas con uno. Este último las autoridades locales lo señalaron como sospechoso, sin confirmarlo.