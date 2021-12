“Cordero”, una película diferente que mezcla la fantasía con el horror

En la actualidad muchos fans del terror se quejan de que ya no hay buenas películas y que ‘todo es lo mismo’, mismas historias, mismos personajes y hasta mismas tácticas para asustar.

Sin embargo, de vez en cuando salen a la luz joyas cinematográficas, como ‘Cordero’, cinta que destaca por explorar el género fantástico y lo mezcla a la perfección con el horror.

Esta película perturbadora que está próxima a estrenarse ganó el premio a la originalidad en la sección ‘Una cierta mirada’ de Cannes.

La opera prima debut de Valdimar Jóhannsson es rara, una rareza que causa incomodidad pero ganas de saber más conforme pasan los minutos.

No, no verás, fantasmas, posesiones o casas embrujadas, tampoco saltarás del asiento con los clásicos ‘screamers’ pero te hará sentir una sensación de que las cosas no están para nada bien.

La cinta cuenta la vida de una pareja de granjeros quienes viven su vida de forma monótona en una granja bastante solitaria ubicada en una zona remota de Islandia.

Ambos han dedicado gran parte de su vida a criar ovejas domésticas. Sin embargo, su aburrida rutina cambia cuando una de las ovejas de su rebaño da a luz. Ahí comienza lo perturbador y se genera una atmósfera de horror con fantasía.

La fotografía es un agasajo, hay tomas perfectamente bien cuidadas en las que con sólo mirar a los animales a los ojos se puede sentir su miedo por algo que desconoce el espectador.

“Cordero” se toma su tiempo, aunque tiene escenas ‘lentas’ sabe perfectamente cómo capturar la atención de la audiencia sin revelar tantos detalles.

Aunque hay escenas que generan risas -de incomodidad- no se pierde el hilo entre lo perturbador y lo absurdo.

¿Hasta dónde podría llegar una madre por proteger a su hijo? Esta es una pregunta que plantea la cinta.

La película se estrena en cines el 30 de diciembre.