Casos de la variante Ómicron se concentran en cuatro estados: SSa

Los casos de la variante Ómicron en México se concentran en cuatro estados de la República: Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Tamaulipas, así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Esto, señaló, es preliminar, pues en Sinaloa se tiene un caso sospechoso, pero se están haciendo los estudios pertinentes para determinar si se trata de la variante Ómicron.

“Los estudios de secuenciación genética nos permiten identificar a las personas que tienen la variante ómicron. Podemos destacar su localización, pues están en cuatro entidades donde ya hay estudios completos de los especímenes. En el caso de Sinaloa apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva”, indicó el mandatario.

López Gatell indicó que, hasta el momento, hay 23 personas con la variante ómicron; pese a que la base de datos GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), no oficial, contabiliza 25 contagios de esta variante.

De la misma manera López-Gatell indicó que las personas que han presentado esta variante han presentado síntomas leves, el 70 por ciento de los contagiados no se encontraban vacunados.