¡Ah Caray! Paciente que se quejaba de problemas respiratorios se entera que le estaba creciendo un diente en la nariz.

En uno de esos extraños casos del cuerpo humano, la revista The New England Journal of Medicine informó sobre el extraño caso de un paciente de 38 años, quien llevaba varios años quejándose por ciertos problemas respiratorios y congestión, por lo que acudió al médico para descubrir una perturbadora sorpresa.

Durante la revisión a la que fue sometido se descubrió que el paciente tenía un diente creciendo en sus fosas nasales, lo que provocó una desviación y perforación del tabique nasal, sumándole una obstrucción que generó el traspaso dental.

Dicha revista especializada en medicina mostró las imágenes del interior de la nariz del paciente, en donde se percibía que un diente se asomaba por debajo. Es decir, el diente fue directamente hacia la nariz y no hacia la boca.

Fue a través de una cámara que detallaron que se trataba de «una masa blanca, dura, no dolorosa». Y al realizarse una tomografía, dieron por seguro que era un diente en la nariz. Esto se trataría de un diente ectópico, el cual consiste en el crecimiento de un diente lejos del lugar anatómico correspondiente.

Para terminar con este caótico problema, el paciente de 38 años se sometió a una operación quirúrgica en donde le extrajeron 14 centímetros de diente, más del triple de un diente normal, pero la recuperación fue normal, por lo que todo quedó en una extraña experiencia.