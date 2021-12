Ebrard estima que en 2022 se liberarán las vacunas contra COVID-19 para venta

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, estimó que en el segundo semestre del próximo año, las vacunas contra COVID-19 estarán disponibles para que se puedan comercializar de forma privada.

“Se va a liberar al mercado más adelante, no sé si en el segundo semestre del 2022”, dijo en entrevista televisiva en Grupo Imagen al ser cuestionado sobre si los gobiernos de los estados del país podrán comprar la vacuna a partir del próximo año.

En su mensaje en el evento “Un año de vacunas #200 millones”, efectuado este jueves 23, el canciller expuso: “Ahora la Secretaría de Salud para ya el año 2022, me preguntaban ayer en una entrevista: ‘Bueno, ¿y ya no va a haber vacunas?’ No, sí, nada más que ya estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como (en la que) estuvimos el año que termina, ya estamos en otra circunstancia, entonces podemos estar más optimistas respecto a eso”.

Entonces, afirmó que sin contingencia sanitaria, la Secretaría de Salud será la dependencia que se encargue de la adquisición de las vacunas.

A 365 días de que arribó el primer cargamento con 2,925 dosis de Pfizer, con las que se inició la Estrategia Nacional de Vacunación en su primera fase, que incluyó a profesionales de la salud que atienden a pacientes COVID-19, México ha recibido 139 millones 333,685 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.

A su vez, en el país se han envasado en el laboratorio Drugmex ,14 millones 24,840 dosis de CanSino Biologics, y en el laboratorio Liomont, 41 millones 389,200 biológicos de AstraZeneca, para un total de 56 millones 990,940 vacunas envasadas en México.

En total, desde el 23 de diciembre de 2020, México ha tenido disponibles 196 millones 324,625 biológicos, de las que han sido aplicadas, con las que se ha inmunizado a 81 millones 901,507 personas, de las cuales, el 88% tiene esquema completo, además de que se están aplicando refuerzos para adultos mayores.

Esta mañana, Ebrard Casaubón celebró que México fue el primer país de América Latina en contar con dosis contra COVID-19 y aunque reconoció que hay cosas que mejorar, enfatizó que se lograron cosas que muchos no creían, como contar con vacunas necesarias en tiempo y forma para evitar la expansión de la pandemia, y que seguirá otra etapa.

En la entrevista televisiva expuso que el reto del próximo año será tener el refuerzo universal y contribuir para que los países que se quedaron rezagos por diversos motivos tengan los mismos estándares porque México.