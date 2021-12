Contagios de Ómicron se duplican en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora no se han incrementado ni las hospitalizaciones ni las defunciones por la nueva variante de COVID-19.

Aunque en una semana los contagios por Omicrón casi se duplicaron en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el avance de la nueva variante y dijo que hasta ahora no ha generado ni más hospitalizaciones ni más decesos.

“No son muchos los casos. Lo que tenemos como información es que de que no han aumentado los contagios y lo más importante no se han incrementado los fallecimientos”, dijo este lunes el presidente.

La plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data reportó que en México se tienen identificados 42 casos de la variante de COVID-19, cuando el lunes de la semana anterior los contagios ascendían a 23.

Los casos de Ómicron han sido identificados en Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. El avance de esa variante se da a días de que se realizarán reuniones de fin de año en el país.

Andreu Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, consideró que esos 42 casos detectados en el país son a penas la punta del iceberg, pues en México se está realizando un muestreo bajo.

El 3 de diciembre pasado Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó el primer caso de Ómicron en México. Se trató de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica.

El presidente aclaró entones que, si bien no incrementaron los contagios, tampoco se descarta que se presente una situación especial.

“Eso no quiere decir que no pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema”, destacó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta este domingo 26 de diciembre, en México se han registrado 3 millones 951,003 contagios y 298,777 defunciones a causa de COVID-19.

A un año de iniciado el plan nacional de vacunación, se han aplicado 148 millones 504,910 dosis contra el COVID-19.

El presidente reconoció que la vacuna contra el COVID-19 es un gran logro para la humanidad porque solo tomó unos meses.

«Más que los carros eléctricos, más que los viajes al espacio para particulares, lo de la vacuna, eso salvó millones de vidas, eso fue una cosa extraordinaria, que en un año se contara con una vacuna, ya hemos hablado de vacunas para epidemias como viruela, que llevaron 3 siglos para poder aplicarse», destacó.