López Obrador dice que el balance del 2021 es positivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el balance del 2021 para su Gobierno es positivo.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que la fórmula de Gobierno que ha aplicado a lo largo de sus tres años ha funcionado por completo.

“Sí (es positivo el 2021), siempre (con los más pobres), no hay ninguna duda que la fórmula funciona, la fórmula es sencilla: cero corrupción, no permitir la corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados. Por el bien de todos primero los pobres, esa es la fórmula”, expresó.

López Obrador aseveró que los mexicanos no han perdido la fe de cara al futuro y que además no se alberga odios ni rencores.

“La gente, a pesar de los pesares, está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios ni rencores. Casi no hay odios en México, muy pocos y eso porque son corajudos, pero se les va a ir quitando y la mayoría convive en armonía y eso es lo más importante”, argumentó.

El mandatario mexicano apuntó que todavía hay en el país “quienes están esperando que nos vaya mal, ojalá y cambien con el año Nuevo y actúen de otra forma”.

“Vamos bien, esperemos que para el próximo año cada vez mejor. La oposición se ha portado muy bien, realmente la crítica que hace falta no es inteligente ni tiene fundamentos, no argumentan”, señaló.

“Hemos hecho todo lo que ha estado de nuestra parte, creo que hemos actuado bien (…) Afortunadamente estamos saliendo de esta circunstancia tan difícil (coronavirus), se está recuperando nuestra economía, se recuperaron, los empleos, hay bienestar porque hay una mejor distribución de la riqueza, ya no es lo mismo de antes”, adujo.