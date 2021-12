Concierto de fin de año en CDMX se perfila para el 14 de febrero tras suspensión De acuerdo con las autoridades sanitarias, es innegable que la variante Ómicron cause un repunte de casos de COVID en la Ciudad de México como ya se observa a nivel mundial.

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el concierto pospuesto de los Ángeles Azules en el Paseo de la Reforma podría reanudarse en las próximas semanas: se perfila que se realice el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero.

La mandataria capitalina reiteró que la suspensión del evento fue para evitar una alza de contagios de COVID -19, tras la llegada de la nueva variante sudafricana Ómicron, que ya está presente en el país.

No obstante, la mandataria aclaró que esto no significa que haya una situación similar a la de 2020.

“Después de muchísimos meses de disminución del porcentaje de positivos de COVID tenemos más de una semana que comenzó a incrementarse el número de positivos. Entonces es una medida de precaución, estamos posponiendo el concierto de Año Nuevo” explicó.

Sheinbaum detalló que esta medida no se vincula a una suspensión total de las actividades económicas. Además, apuntó que no habrá cambio en el color del semáforo epidemiológico: aunque se registró un aumento de casos positivos a COVID en la capital –apuntó–, no se ha incrementado el número de hospitalizaciones ni se han registrado complicaciones graves de pacientes.

De acuerdo con la mandataria, las alcaldías son autónomas en sus decisiones, aunque recomendó que también tomen medidas de precaución para evitar contagios de COVID en los eventos programados por el Año Nuevo.