Fin de la pandemia y menos pobres, los deseos de AMLO para año nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó esta mañana sus deseos para año nuevo, entre los que destacaron el fin de la pandemia de Covid-19, tener fortaleza cultural y que disminuya el número de pobres en el mundo.

Durante la última conferencia matutina del 2021, el mandatario federal expresó sus deseos de fin de año y señaló como prioridad que los mexicanos y el resto del mundo ya no sufra ni fallezcan por el covid-19.

«Un deseo es que se termine la pandemia. Que ya no se siga padeciendo-sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo», declaró Obrador.

Así mismo hizo un balance de 2021 y señaló que ha sido mejor que 2020, confiando en que el año que está por empezar sea todavía mejor en todos los rubros.