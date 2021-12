María Antonieta de las Nieves «la chilindrina» da positivo por Covid-19

La actriz María Antonieta de las Nieves, quien ha dado vida al personaje de «la chilindrina» por décadas, anunció este jueves que dio positivo por Covid-19, uniéndose a la lista de artistas que han padecido la enfermedad durante esta pandemia.

En sus redes sociales «la chilindrina» compartió un breve mensaje en el que explica que dio positivo a Covid-19 pero pidió no dejarse llevar por rumores sobre su estado de salud, pues aseguró se encuentra bien y sin complicaciones.

» pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí.» Indicó la actriz.