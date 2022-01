Nieve apaga incendios en Colorado, Estados Unidos.

Este viernes se fueron apagando los incendios que destruyeron barrios enteros en el estado de Colorado en Estados Unidos, gracias a la caída de nevadas que extinguían los últimos rescoldos. Al menos 500 casas quedaron destruidas y decenas de miles de personas tuvieron que huir, pero por ahora no se han tenido noticias de personas fallecidas, más que pérdidas materiales.

De acuerdo con imágenes aéreas, se ven calles enteras reducidas a cenizas, a diferencia de otros incendios, no solo se ha limitado a zonas rurales, si no ya alcanzo a los suburbios. Las familias tuvieron apenas unos minutos para meter todo lo que podían, los animales, sus hijos en el coche y marcharse. Al parecer el incendio fue provocado por la caída de postes en un suelo árido, aun no se cuenta con el número exacto de casas destruidas.

En una llamada al gobernador Polis, el presidente estadunidense Joe Biden prometió que «se hará todo lo posible para brindar ayuda inmediata a las personas y poblaciones afectadas», según la Casa Blanca.

Este viernes las cenizas se cubrieron de nieve, el Servicio Meteorológico ha advertido que el estado está bajo alerta invernal y prevé nevadas durante los próximos días.