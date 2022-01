Ingeniería en Sistemas, CU Valle de México, en el mercado laboral

El reconocimiento que a la calidad de su oferta educativa hace el ranking Quacquarelli Symonds (QS), compañía británica especializada en educación y estudios en el extranjero, fue determinante para que decidiera continuar mi preparación académica en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), afirmó el egresado del Centro Universitario UAEM Valle de México, Erick Daniel Pérez Mata.

“Apliqué a distintas instituciones de educación superior públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana; sin embargo, por mucho, elegí estudiar Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones en la Autónoma mexiquense. Me encanta la carrera, mi campo laboral y lo que estoy haciendo hoy en día, es un sueño”, sostuvo.

Por motivos familiares y económicos, Erick, originario de Guadalajara, Jalisco, se mudó a Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hace una década. Hoy se expresa orgulloso de su alma mater. “Fue una gran experiencia. Hay mucha vegetación, áreas deportivas y laboratorios bien equipados. Cuenta con muy buenos profesores, muy capacitados, y yo soy el resultado de todo lo que me enseñaron. También el personal administrativo apoya mucho a los estudiantes”, manifestó.

Egresó en 2020 de la UAEM y se tituló con mención honorífica en febrero de 2021, en plena pandemia, que –dijo- también implicó un gran reto para los estudiantes. “Me gradúe de forma híbrida y todo el seguimiento de mi tesis y mi examen profesional se realizó en línea. Fue un desafío añadido”.

En la primavera de 2018, realizó una estancia académica en Corea del Sur. “Terminaba el sexto semestre de la carrera. Sigo mucho las redes sociales de la institución; a través de Facebook, me enteré que existía la posibilidad de participar en esta actividad y apliqué. Todo fue muy rápido y en el Centro todos me ayudaron con el papeleo”, refirió.

Cabe destacar que la posibilidad de participar en esta estancia académica, de un mes y con todos los gastos pagados, se abrió para un total de 20 estudiantes mexicanos y Erick fue el único mexiquense que participó.

“Fue increíble. Recibí formación en sistemas embebidos, que básicamente son los que hacen que arranquen todas las computadoras. Trabajamos con Arduino y microprocesadores ARM”, dijo.

Posteriormente, en la primavera de 2019, ya en octavo semestre, participó en el programa de movilidad de la UAEM con instituciones de educación superior de Argentina, donde cursó un semestre y también tuvo la oportunidad de convivir con estudiantes de Colombia, Uruguay y Venezuela.

“En la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, tomé tres materias. Tuve todo el apoyo del Centro Universitario UAEM Valle de México para concluir este viaje, que definitivamente cambió mi perspectiva y forma de ver la vida”, aseveró.

En tanto concluía su tesis, Erick exploraba el mercado de trabajo y en enero de este año inició su vida laboral en Scotiabank, mientras que a finales del tercer trimestre de 2021 se incorporó a GBM –Grupo Bursátil Mexicano-, en el área de desarrollo web. “Hay conocimientos que adquirí en el Centro Universitario y que aplico en mi trabajo como la metodología Scrum y la lógica de programación. Los lenguajes no son los mismos, pero tuve muy buenos profesores que me ayudaron a subsanar esta parte. Sin embargo, también complementé mi formación universitaria con cursos en línea, lo cual me facilitó incorporarme al sector financiero”.

La tesis de Erick Daniel Pérez Mata, titulada “Estrategias de movilidad vehicular inteligente en la zona metropolitana del Valle de México, con miras a una ciudad inteligente”, abunda sobre lo que ocurre con el tráfico, que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2) y mayor estrés a los habitantes.

El universitario indicó que cada año la cantidad de vehículos se incrementa y de acuerdo con el último Índice de Tráfico TomTom, la Ciudad de México se ubica entre las 10 ciudades más congestionadas del mundo.

“Las estrategias convencionales para solventar el tráfico vial abarcan mucho recurso e inversión en infraestructura. Como parte de mi tesis y con base en un software, mediante una plataforma en iLogic, evalúe cuatro posibles escenarios en el Crucero Puerto de Chivos, en Atizapán de Zaragoza, para agilizar el flujo vial y evaluar qué escenario es más factible llevar a cabo”, concluyó.