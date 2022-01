«Si afecta mucho, pero no es grave», dijo AMLO sobre el incremento de casos por ómicron. Si bien la variante ha aumentado los contagios, las hospitalizaciones y muertes no tuvieron el mismo efecto.

En la conferencia matutina de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la nueva variante del coronavirus, ómicron, está incrementando de manera acelerada el numero de contagios, pero que las hospitalizaciones y muertes no han tenido el mismo efecto, por lo que no es grave la situación.

«Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante no hay fallecimiento, de todas maneras hay que cuidarse. Es que la temporada hay muchos fríos, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse».

Desde hace un par de semanas se había confirmado el incremento de casos positivos, incluso se ha hablado de la llegada de la cuarta ola de la pandemia, pero esto no ha inquietado a las autoridades mexicanas, además, AMLO también mencionó:

«Adelanto, porque tengo el informe diario de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización, y lo más importante, no hay fallecimientos», afirmó AMLO el pasado lunes 3 de enero.