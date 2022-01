¿Están Listos? Esta es la historia del origen y tradición de «Los Reyes Magos», a dormir temprano.

Todos hemos sido felices cada mañana del 6 de enero al despertar y descubrir todos los regalos que «Los Reyes Magos» nos han traído, algunas veces, si te portaste bien obtienes todo lo que pediste, pero si no fuiste tan bueno, es lógico que te llegue algo que no querías o que tus regalos están incompletos, sin importar la situación todos vivimos momentos increíbles con esta celebración, pero a todo esto, ¿Conoces la historia de estos seres?, Si no es así, no te preocupes, a continuación te la contamos.

Como explica National Geographic, a pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, el origen de los Reyes Magos tal como los conocemos en la actualidad tiene su origen en una larga tradición medieval que los «bautizó» con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.

En España, y gracias a los testimonios escritos y artísticos que se guardan en la Biblioteca Nacional de España, somos testigos del nacimiento de esta leyenda a lo largo de los siglos, en concreto en una de las piezas más excepcionales de la literatura española del sigo XII, el llamado Auto de los Reyes Magos, una obra fundamental en la historia de la literatura española por ser el texto teatral más antiguo que se conserva en lengua castellana. En dicha obra aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no son definidos como «reyes», sino como steleros, es decir, astrólogos.

Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI en la basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravena. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los Magos podían proteger contra la epilepsia, y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres Reyes para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero se inscribían sus iniciales, GBM, en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas.

En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos viene cargada de tradiciones como la de la Cabalgata del día 5 de enero, en la que, como antesala de lo que ocurrirá durante la noche, los tres Reyes Magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los Magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados.

Otra costumbre de la Noche de Reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que Sus Majestades depositen dulces en su interior.

Una vez que los Reyes han cumplido con la misión, necesitan energías, por lo que no debes de olvidar dejar agua y comida para los animales, así como una que otra cubita para que los reyes magos se mantengan alerta.