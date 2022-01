Que delicados… Proponen hasta 2 años de cárcel a quien venda juguetes bélicos en CDMX.

Sin importar que sean juguetes, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD), presentó una iniciativa en la que se propone que los comerciantes de juguetes que vendan juguetes bélicos para «Día de Reyes», deberán de ser castigados con hasta 2 años de prisión, y pagar 25 a 100 días de salario mínimo como multa.

«Los juguetes bélicos son llamativos y los infantes y adolescentes se involucran en grandes batallas con sus pares, sin embargo esta diversión suele presentar dificultades, porque en la mayoría de las ocasiones los pequeños aún no diferencian la fantasía de la realidad», argumentó la legisladora sin partido.

Ella explica en su iniciativa que tiene como principal motivación establecer la prohibición de la comercialización de este tipo de juguetes, pues asegura que va en contra de la paz y el bienestar social.

Con esta petición lo único que esperamos es que así como se empeñan en prohibir estos juguetes, también se empeñen con erradicar la violencia en México, problemática muy presente en nuestra sociedad, es decir, se piensa que el dejar de vender juguetes bélicos, solucionará la violencia actual que provocan los grupos delictivos y las mismas autoridades.

Detalló que los menores no consideran que los juguetes bélicos implican un juego de poder, y no distinguen entre héroes o villanos, pues ambos usan la violencia para resolver conflictos y manipulan “juguetes” que hacen apología a pistolas, cuchillos y granadas, esto como si los padres de todos los menores no estuvieran atentos a lo que hacen los menores.

En la iniciativa, la diputada local detalló a qué juguetes bélicos se refiere, y dijo que son todos aquellos que hacen alusión a la guerra y a la iniciativa de violencia como réplicas de armas, pistolas, espadas, lanzas, cuchillos, así como videojuegos violentos para niñas, niños o adolescentes, ya que argumenta que su uso puede normalizar actos no pacíficos, ya que al jugar con ellos podría no distinguirse el verdadero riesgo que representa un arma de verdad.